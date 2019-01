Energica, prosegue espansione negli Usa: siglato nuovo accordo commerciale

Daniela La Cava 7 gennaio 2019 - 16:55

Prosegue l'espansione di Energica Motor Company negli Stati Uniti. La società di Modena, quotata sull'Aim Italia, ha annunciato che è stato appena siglato un nuovo accordo commerciale con Hudson Valley Motorcycles nel mercato dello stato di New York. Il nuovo accordo ha un’importante valenza strategica per Energica, in quanto il concessionario avrà una rappresentanza esclusiva non solo nello stato di New York ma anche per l'intera regione del nord-est, che comprende lo stato del Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont.New York, segnala la società in una nota, è al quinto posto negli Stati Uniti per numero di motociclisti: solo nel 2017 sono state registrate oltre 392.771 moto. Secondo Plug-In America, New York è anche il secondo mercato EV, con circa 30.645 veicoli registrati e un tasso di crescita del 67% solo nell'ultimo anno. All’interno dello stato vi sono oltre 2.400 stazioni di ricarica già installate, che lo pongono al quarto posto dietro a California, Texas e Florida, dove Energica ha già una rappresentanza di concessionari. Il Governatore Cuomo ha annunciato piani altamente ambiziosi per aggiungere oltre 10.000 stazioni di ricarica e raggiungere gli 800.000 veicoli.