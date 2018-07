Energica parte bene a Piazza Affari: nuovo accordo commerciale in Francia

Daniela La Cava 13 luglio 2018 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Inizia all'insegna degli acquisti l'ultima seduta della settimana per Energica Motor: il titolo mostra in questo momento un rialzo di oltre il 3% a 4,43 euro. La società modenese delle moto elettriche ha infatti siglato un nuovo accordo commerciale in Francia con il punto vendita CITY BIKE 38. Il nuovo concessionario, precisa la società, è situato nella regione Rodano-Alpi nel sud- est della Francia e rappresenta una delle zone di mercato più importanti del territorio. Il mercato dei motocicli elettrici è in fase di grande crescita nel paese, è infatti triplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso."L’area francese è tra i mercati EVs a crescita più rapida anche dal punto di vista delle infrastrutture: è infatti il terzo paese europeo per punti di ricarica CCS, la tecnologia di ricarica rapida presente in tutte le nostre moto", afferma Livia Cevolini, ceo di Energica.