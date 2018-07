Energica brilla a Piazza Affari: titolo balza di oltre il 6% su accordo service a Verona

Daniela La Cava 6 luglio 2018 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company si mette in evidenza a Piazza Affari, con il titolo che sale di oltree il 6% a 4,4 euro a Piazza Affari in scia all'annuncio di un nuovo accordo service in Italia. La casa costruttrice di moto elettriche ad elevate prestazioni di Modena ha annunciato ieri di avere siglato un nuovo accordo in Italia, a Verona presso Fabbris Moto s.n.c. che diventa il primo centro assistenza Energica nell’area del nord-est. L'officina veronese, spiega la società in una nota, sarà un punto service per tutti i clienti Energica ed un centro espositivo dei prodotti dell'azienda. “Il mercato delle due ruote elettriche sta ottenendo un grande consenso, siamo molto felici di ricevere conferme e sempre più interesse da nuovi partner commerciali italiani”, afferma Livia Cevolini, a.d. di Energica Motor Company, sottolineando che il Veneto è tra i primi a rispondere con grande fermento al nuovo tipo di mobilità elettrica.