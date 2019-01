Energica, aperta nuova base operativa a Monaco di Baviera

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 15:46

Energica Motor, la casa modenese di moto elettriche quotata sul listino Aim Italia, continua il suo percorso di rafforzamento in Germania, apendo una nuova base operativa a Monaco di Baviera per la gestione diretta delle attività commerciali sul mercato tedesco. "Il mercato tedesco - spiega Livia Cedolini, amministratore delegato di Energica Motor - è destinato a diventare il più importante d'Europa per la presenza di un ecosistema nazionale volto proprio allo sviluppo dei veicoli elettrici".