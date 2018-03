Energica Motor, stretto accordo commerciale in Giordania

Valeria Panigada 16 marzo 2018 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, casa modenese costruttrice di moto elettriche, ha raggiunto un accordo commerciale in Giordania, rafforzando così la sua rete vendita all'estero. L'accordo è stato stretto con Rotor Mobility Company. "L'attenzione al mercato mediorientale rappresenta per Energica Motor un significativo potenziale di sviluppo, in linea con la crescita strategica del brand", si legge nella nota odierna.