Energica Motor: nuovo brevetto europeo, titolo positivo

Luca Fiore 30 agosto 2017 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

+2,53% sul listino di Piazza Affari per il titolo Energica che si porta a 3,16 euro nel giorno in cui la società ha annunciato di aver ottenuto anche il rilascio del brevetto italiano ed europeo relativo alla Supply Unit.”Questo importante componente tecnico contiene nella loro interezza le batterie ricaricabili, sigillandole al proprio interno” visto che le batterie “solitamente sono soggette a surriscaldamento, il quale ne riduce fortemente il ciclo di vita”.La Supply Unit Energica è stata studiata proprio per evitare questo surriscaldamento. Energica è l’unica casa costruttrice di moto elettriche ad aver progettato ed applicato questa soluzione tecnica.