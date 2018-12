Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Germania

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor prosegue spedita la sua espansione in terra tedesca. La società di Modena specializzata in moto elettriche quotata sul listino Aim Italia ha siglato un nuovo accordo commerciale in Germania, con il punto vendita Alwin Otten GmbH. Il nuovo concessionario si trova nella città di Meppen, nel nord del paese, e grazie alla sua posizione "colmerà il divario tra il mercato olandese e l'area metropolitana di Hannover". Secondo i dati del Nationale Plattform Elektromobilitat, gli investimenti tedeschi sulla mobilità elettrica vedranno aumentare i punti di ricarica da 7.100 a 70.000 entro il 2020.