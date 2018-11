Energica Motor, firmato nuovo accordo commerciale in Florida

Valeria Panigada 6 novembre 2018 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor rafforza la sua presenza sul mercato americano. Il gruppo di Modena specializzato nelle moto elettriche ha firmato un accordo commerciale con Euro Cycles in Florida. La florida è il secondo paese degli Stati Uniti che vanta il maggior numero di possessori moto, con oltre 580mila due ruote registrate nel 2017, oltre il 7% delle moto vendute in tutto il territorio americano. "L'espansione in questo territorio era quindi una nostra priorità - ha spiegato Stefano Benatti, Ceo di Energica Motor - proprio dopo aver annoverato il Texas nella nostra rete vendita".