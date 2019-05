Energica Motor: accordo per ingresso Dip, in arrivo 'nuova finanza' per 3,5 mln

Daniela La Cava 6 maggio 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Energica Motor Company, società modenese attiva nel settore delle moto elettriche a elevate prestazioni, ha sottoscritto un accordo preliminare con Disruption Investment Platform (Dip), comparto di Platina Investment Fund SCSp-RAIF, con sede nel Regno Unito, per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di 2 milioni di eEuro (share price pari all'85% del prezzo registrato nelle transazioni degli ultimi 3 mesi) e un convertible bond biennale di 1,5 mln, a un tasso del 5% annuo (convertible price pari al 90% del prezzo registrato nelle transazioni degli ultimi 20 giorni precedenti alla data di riferimento), con lock up nei successivi 6 mesi. L’accordo verrà perfezionato entro il 30 giugno 2019. L’operazione si inserisce nell’ambito della delibera di aumento di capitale sociale effettuata dall’assemblea straordinaria degli azionisti del prossimo 22 giugno."Si tratta di un accordo strategico di grande rilevanza per Energica che conferma la bontà delle scelte tecnologiche e delle potenzialità di crescita a livello mondiale del nostro business - afferma Livia Cevolini, ceo Energica Motor Company -. Grazie a questo accordo preliminare Energica avrà l’opportunità di accelerare lo sviluppo strategico in una fase in cui riteniamo che il mercato sia particolarmente sensibile alle tematiche della mobilità elettrica".