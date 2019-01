Energia: multa Antitrust da 109 milioni a Enel e Acea per condotta commerciale abusiva

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) ha sanzionato per complessivi 109 milioni di euro Enel e Acea per condotte abusive ed escludenti dei concorrenti. Nel dettaglio, Enel è stata sanzionata per oltre 93 milioni di euro mentre Acea dovrà pagare una multa da oltre 16 milioni per aver abusato della propria posizione dominante nei mercati della vendita di energia elettrica in cui offrono il servizio pubblico di maggior tutela. Salva, invece, A2A su cui l’Autorità non ha riscontrato elementi probatori sufficienti per accertare l’infrazione.In particolare, l’istruttoria ha accertato che sia Enel -almeno a partire dal gennaio 2012 e almeno fino al maggio 2017-, sia Acea -almeno dal 2014 e fino a tutto il 2017- hanno raccolto i consensi privacy dei clienti serviti in maggior tutela ad essere contattati a scopo commerciale e hanno poi utilizzato tali liste “consensate” per formulare agli stessi clienti tutelati offerte mirate, volte a far stipulare loro un contratto sul mercato libero.