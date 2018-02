Enel: vinta gara negli Usa, aumenta del 50% capacità di demand response in New England

Valeria Panigada 21 febbraio 2018 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Enel X, la nuova divisione di servizi energetici avanzati del gruppo Enel, tramite la controllata statunitense di servizi di demand response EnerNOC, si è aggiudicata contratti per la fornitura di 157 MW di risorse per la gestione della domanda sul Forward Capacity Market in New England. Con questa aggiudicazione, Enel fa il suo ingresso sul mercato della demand response degli stati americani del Connecticut e Vermont.Come risultato dell’aggiudicazione, Enel aumenterà del 50% rispetto all’anno precedente il proprio portafoglio di risorse per la gestione di domanda attiva nel New England, raggiungendo 157 MW per il periodo di fornitura 2021/2022, rispetto ai 101 MW precedentemente assicurati per il periodo 2020/2021.