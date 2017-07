Enel: utile dei primi sei mesi sale a 1,8 miliardi di euro, target confermati

Luca Fiore 27 luglio 2017 - 18:15

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre 2017 di Enel si è chiuso con ricavi a 36.315 milioni di euro, +6,3% rispetto a un anno fa, e un utile netto ordinario di Gruppo in aumento del 3,8% a 1.809 milioni. Segno meno per l’Ebitda, sceso del 4,7% a 7.678 milioni. L’indebitamento si è attestato a 38.826 milioni, rispetto ai 37.553 milioni di fine 2016 (+3,4%).“Alla luce dei risultati e della performance operativa di questi sei mesi, possiamo quindi confermare i target economico-finanziari per il 2017”, ha commentato Francesco Starace, Amministratore delegato e Direttore generale di Enel.