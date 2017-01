Enel: titolo sovraperforma mercato dopo promozione Exane, lanciato “green bond” da 500 milioni

Alessio Trappolini 9 gennaio 2017 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Nella mattinata sbiadita di Piazza Affari emerge la performance di Enel che alle 14.30 passa di mano a 4,17 euro, in rialzo dello 0,2%. Il titolo della utility energetica beneficia della promozione di Exance Bnp Paribas che questa mattinata ha aggiornato la raccomandazione a Outperform dal precedente Neutral. Ritoccato anche il target price a 4,80 euro dal precedente 4,10 euro. Il nuovo target espresso dalla banca francese si colloca al di sopra del consensus rilevato da Bloomberg e si basa su stime più solide dal punto di vista del fatturato e degli utili operativi per il 2016.



Questa mattina il gruppo guidato da Francesco Starace ha inoltre lanciato l’emissione di un “green bond” per finanziare progetti di energie pulite e rinnovabili. Il prestito con dimensione benchmark da 500 milioni di euro sarà emesso da Enel International Finance ed avrà scadenza 7 anni, nel settembre 2024. Il titolo sarà prezzato oggi, con le prime indicazioni comprese nell’area 85-90 punti base sopra il midswap.