Enel stacca acconto dividendo 2018 di 0,14 euro, stacco cedola anche per Snam

Titta Ferraro 21 gennaio 2019 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Effetto cedola oggi su Enel e Snam. Entrambe infatti hanno staccato questa mattina la cedola relativa all'acconto dividendo 2018. Nel dettaglio Enel ha staccato una cedola pari a 0,14 euro per azione mentre Snam di 0,0905 euro per azione.L'effetto cedola si fa sentire sui due titoli che stazionano in coda al Ftse Mib: -2,7% Enel a 5,164 euro, Snam invece cede il 2,32% a 4,04 euro.