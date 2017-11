Enel: siglato MoU con Ferrovie dello Stato per attività innovazione

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Enel e Ferrovie dello Stato Italiane hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare progetti innovativi congiunti nell’ambito di trasporti ed energia. Le aree di interesse riguardano il 3D printing, l’uso efficiente dell’energia elettrica, la condivisione di spazi d’innovazione e co-working e la partecipazione congiunta a progetti nazionali e internazionali finanziati dallo Stato e/o dalla Comunità Europea. Lo rende noto il gruppo energetico italiano in un comunicato. Il MoU, di durata triennale, è stato sottoscritto da Gianluigi Castelli, responsabile della direzione centrale innovazione e sistemi informativi di Ferrovie dello Stato Italiane ed Ernesto Ciorra, responsabile della funzione innovazione e sostenibilità di Enel.