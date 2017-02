Enel, siglata la partnership con Aton Storage per soluzioni di accumulo energia per clienti domestici

Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Dopo aver finalizzato negli scorsi mesi gli accordi con Tesla, BYD e LG Chem, Enel ha siglato una partnership con Aton Storage, specializzata in soluzioni di accumulo di energia da fonte rinnovabile. L'accordo punta a sviluppare i servizi di storage di energia elettrica da fonte rinnovabile per i clienti domestici. “Grazie all’accordo con Aton siamo in grado di arricchire e rafforzare l’offerta ai clienti finali con prodotti innovativi, performanti e in grado di contribuire all’efficienza energetica", ha affermato Ernesto Ciorra, responsabile Innovazione e Sostenibilità Enel.