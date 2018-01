Enel, siglata intesa con PwC per promuovere la mobilità elettrica aziendale

Valeria Panigada 25 gennaio 2018 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Enel X e PwC hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo della mobilità elettrica in ambito aziendale attraverso test e progetti sperimentali. L’accordo ha una durata di circa 3 anni e prevede una fase preliminare di studi ed analisi, seguita dalla realizzazione di progetti pilota sul campo. Il test verrà effettuato sul parco auto di PwC con l’obiettivo di superare l’idea che i veicoli elettrici possano essere utilizzati esclusivamente in ambito privato e urbano.