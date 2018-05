Enel si aggiudica round finale Opa Eletropaulo, offerta alzata a 45 reais per azione

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 09:11

Enel Sudeste, la controllata brasiliana di Enel, ha offerto il prezzo più alto nell’ambito dell’offerta pubblica volontaria (Opa) per Eletropaulo a 45,22 reais brasiliani per azione, migliorando notevolmente i termini dell’offerta per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, lanciata lo scorso 17 aprile, offrendo un prezzo di 45,22 reais brasiliani per azione rispetto ai 32,2 reais della precedente offerta. Si tratta del prezzo più alto tra quelli presentati nel processo di offerta concorrente in corso per Eletropaulo.Il 4 giugno i soci di Eletropaulo si esprimeranno se aderire o meno all'offerta.