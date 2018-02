Enel scatta in Borsa dopo ebitda e ricavi 2017 oltre attese

Titta Ferraro 14 febbraio 2018 - 15:26

Il titolo Enel accelera in Borsa dopo la diffusione dei conti preliminari 2017 che hanno evidenziato ebitda e ricavi oltre le attese. Il titolo sale di oltre l'1,18% a quota 4,709 euro.L'utility guidata da Francesco Starace ha riportato ricavi a quota 74,7 miliardi di euro, o, in aumento del 5,8% rispetto ai 70,6 miliardi di euro realizzati nel 2016. Battute le stime di consensus che erano ferme a 73,7 mld.L’Ebitda, che include gli effetti delle operazioni straordinarie, è pari a 15,7 miliardi (+2,6%). Anche in questo caso leggermente oltre le attese ferme a 15,58 mld.