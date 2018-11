Enel: prosegue marcia positiva a Piazza Affari post conti, Equita conferma buy

Daniela La Cava 7 novembre 2018 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Enel (+1,54% a 4,49 euro) continua a percorrere la strada rialzista a Piazza Affari, all'indomani dei risultati dei primi nove mesi che vedono i ricavi salire del 2% a 55,25 miliardi di euro e il risultato netto del gruppo raggiungere quota 3,02 miliardi (+15,1%). Le rinnovabili sono state ancora una volta alla base della positiva performance di gruppo. Enel ha deliberato anche un acconto sul dividendo 2018 pari a 0,14 euro per azione, in crescita del 33% rispetto all’acconto distribuito a gennaio di quest’anno."Nessuna indicazione sul piano che verrà discusso il 20 novembre. Confermiamo la nostra view positiva", segnalano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Enel, con target price di 6 euro. Sempre da Equita indicano come "unico elemento negativo (atteso) il peggioramento della guidance sul debito, atteso ora a 41-42 miliardi di euro rispetto ai 40 di piano per gli effetti negativi delle currency (900 milioni), delle acquisizioni (1,4 miliardi) e dell’accelerazione nella capex (400 milioni) compensati da una maggiore generazione di cassa attesa".