Enel: possibili ritardi per l'asta su Eletropaulo (analisti)

Luca Fiore 28 maggio 2018 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

In una Milano che sta riducendo le perdite e quota in rosso di circa un punto percentuale, Enel non fa segnare variazioni di rilievo a 4,747 euro. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, l`asta per Eletropaulo, fissata per il 4 di giugno, potrebbe essere posticipata.“All`origine dei possibili ritardi –si legge nella nota odierna elaborata dagli analisti di Equita - le contestazioni tra il regolatore di borsa (Cvm) e gli operatori in campo (Enel ed Eletropaulo) sulle modalità di svolgimento della gara (asta con rilanci chiesta dagli operatori rispetto all`offerta in busta chiusa richiesto dal regolatore)”.Stando ai ben informati, la Cvm potrebbe decidere entro domani. Equita sul titolo ha raccomandazione di acquisto con target a 6 euro (+25% sui valori attuali).