Enel: possibile revisione tariffe di distribuzione elettrica in Spagna, impatto sarebbe contenuto

12 gennaio 2018

Si apre un fronte di incertezza per Enel riguardante alla distribuzione elettrica in Spagna. Secondo il quotidiano spagnolo Expansion, la Cnmc (Commissione per la concorrenza e i mercati) avrebbe criticato i costi della distribuzione elettrica in Spagna, ritenendoli troppo alti per le utilities che esercitano il servizio. La Cnmc starebbe quindi richiedendo un intervento al ribasso sulle tariffe del segmento. Nell'articolo non sono contenute indicazioni sull'entità delle riduzioni richieste, ma potrebbe essere una indicazione negativa per Enel, creando qualche incertezza sul fronte della regolamentazione in Spagna.Tuttavia, l'impatto sarebbe contenuto. Ne sono convinti gli analisti di Equita che sul titolo hanno confermato rating buy: "Anche assumendo un taglio del 10% dell'Ebitda della distribuzione in Spagna, l'impatto sarebbe di circa l'1% dell'Ebitda di Enel", hanno calcolato nel rapporto diffuso oggi. Al momento il titolo non sembra turbato a Piazza Affari, segnando un rialzo dello 0,4%.