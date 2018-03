Enel: non interessata per ora a operazioni di M&A

michele fanigliulo 15 marzo 2018 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Enel risponde a indiscrezioni pubblicate oggi sulla stampa italiana che riportano l’interesse di Enel all’acquisto di asset che RWE e E.ON potrebbero dover cedere come condizione da parte dell’antitrust tedesco per dare via libera all’operazione su Innogy.La società italiana infatti, tramite portavoce, ha dichiarato di essere interessata solo ad acquisizioni coerenti col proprio modello di business in qualità di utility integrata e che comunque al momento non ce ne sono.