Enel, lanciato nuovo green bond in Europa per 1 miliardo

Valeria Panigada 15 gennaio 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la sua controllata finanziaria Enel Finance International, ha collocato sul mercato europeo un green bond da 1 miliardo di euro, destinato a investitori istituzionali. Si tratta della sua terza emissione obbligazionaria green. Il bond prevede il rimborso in un'unica soluzione a scadenza, fissata al luglio 2025, e il pagamento di una cedola a tasso fisso ogni anno a partire da luglio di quest'anno. L'operazione ha raccolto adesioni per un importo superiore a 4,2 miliardi. Le risorse così raccolte saranno utilizzate per finanziare progetti green di Enel nell'ambito delle rinnovabili, delle tecnologie di smart grid, della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica.