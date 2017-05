Enel lancia nuova linea business E-Solutions

Daniela La Cava 18 maggio 2017 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Enel ha istituito una nuova linea di business globale denominata E-Solutions. In una nota la società guidata da Francesco Starace ha spiegato che "la nuova unità è stata lanciata per capitalizzare la trasformazione dell'industria energetica e mira a comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti globali di Enel, esplorando le opportunità nelle aree delle nuove tecnologie, per sviluppare prodotti innovativi centrati sui bisogni dei consumatori e soluzioni digitali e non commodity". E-Solutions opererà globalmente in tutti i mercati in cui Enel ha già una presenza operativa, oltre a cercare nuove opportunità per portare il Gruppo in nuove aree geografiche.



E-Solution, guidata da Francesco Venturini, che negli ultimi tre anni ha gestito Enel Green Power (EGP) - si concentrerà sulle aree di mobilità elettrica, progetti legati al vehicle to grid, infrastrutture di ricarica, gestione dell'efficienza energetica, batterie e piattaforme di ottimizzazione dell'energia, illuminazione pubblica e sistemi di generazione distribuita. La nuova divisione sarà strutturata inizialmente in quattro aree primarie: soluzioni e-home & consumer, con focus sulle soluzioni intelligenti per la casa; E-City, che svilupperà soluzioni legate alla fibra ottica, illuminazione, segnalazione e sicurezza;E-Industries, che svilupperà sistemi "off grid", "limited grid" e sistemi di generazione distribuita; e infine E-Mobility, che comprenderà anche le infrastrutture di ricarica e il riutilizzo delle batterie.



"Il lancio della linea di business globale di E-Solutions rappresenta pertanto un importante e strategico passo avanti per Enel. Stiamo lavorando all'integrazione del business insieme agli aspetti più tradizionali della catena del valore dell'industria energetica e siamo entusiasti di esplorare questo nuovo mondo di opportunità", ha dichiarato l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace.



La società ha infine annunciato che a capo di Enel Green Power andrà Antonio Cammisecra, che nel suo precedente ruolo di capo del business development di EGP è stato l’architetto della crescita internazionale dell’azienda.