Enel: inaugurato il più grande impianto solare fotovoltaico del Perù

Daniela La Cava 21 marzo 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata peruviana per le rinnovabili Enel Green Power Peru, ha avviato l’esercizio dell’impianto solare fotovoltaico da 180 MW1 Rubi, il più grande di questo tipo in Perù e primo impianto solare di Enel nel Paese. Lo ha comunicato il gruppo energetico italiano in una nota. Per la realizzazione dell’impianto, che genererà circa 440 GWh l’anno, Enel ha investito circa 170 milioni di dollari statunitensi.“L’entrata in esercizio di Rubi dopo poco più di un anno dall’avvio dei lavori per la sua realizzazione, rafforza la nostra ambizione di continuare a crescere in Perù e a valorizzare l’importante potenziale nelle rinnovabili del Paese”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, responsabile EGP.