Enel, firmato protocollo d'intesa con ministero Turismo per sviluppo mobilità sostenibile

Valeria Panigada 15 febbraio 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Enel ha firmato un protocollo d'intesa con il ministero dei Beni Culturali e del Turismo che prevede lo sviluppo dell’uso dell’energia elettrica per la mobilità nel settore del turismo e nelle principali città a vocazione turistica. Enel, attraverso Enel X, la società del gruppo dedicata allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, collaborerà con le associazioni di categoria e gli enti del settore turistico per installare punti di ricarica elettrica nelle strutture ricettive e progettare soluzioni replicabili da estendere ad altre realtà. Enel inoltre sperimenterà sistemi di mobilità elettrica nelle aree metropolitane e nelle città a maggiore vocazione turistica, anche in partnership con altri operatori della filiera.Enel ha già avviato un piano per l’installazione di circa 7.000 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici entro il 2020 per arrivare a 14.000 nel 2022 su tutto il territorio nazionale.