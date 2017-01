Enel esce dal Belgio: chiusa la vendita di Marcinelle Energie

Redazione Finanza 2 gennaio 2017 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Enel ha definito la vendita di Marcinelle Energie, coscietà controllata al 100% da Enel Investment Holding BV. L'acquirente, per la cifra di 36,5 milioni di euro, è Direct Energie SA, una società francese. La vendita conferma l'accordo siglato il 28 settembre scorso e pone così fine alla presenza della società elettrica italiana in Belgio. "La vendita - precisa il comunicato di Enel - si iscrive nel programma di cessione di asset non strategici da 8 miliardi di euro prevista dal piano di gestione attiva del portafoglio di Enel. Questa strategia consentirà al Gruppo di riallocare le risorse per promuovere la crescita in settori chiave quali le reti e le energie rinnovabili".

L'azione Enel guadagna a Piazza Affari circa lo 0,8% segnando i massimi dal 3 dicembre 2015 a 4,22 euro.