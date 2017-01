Enel e Saudi Electricity siglano un accordo su distribuzione di energia elettrica

Luca Fiore 11 gennaio 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Enel e la saudita Saudi Electricity Company hanno siglato un accordo quadro di cooperazione nella distribuzione di energia elettrica, “un settore –riporta la nota di presentazione dell’intesa - che vedrà le due società lavorare insieme per sviluppare la condivisione di lungo termine di conoscenze strategiche nell’ambito delle ultime tecnologie di rete”.



In base all'accordo, che ha una durata di tre anni, Enel e SEC potenzieranno lo scambio di informazioni, buone pratiche ed esperienze nel settore della distribuzione di energia elettrica.



“Più in particolare, le due società condivideranno le migliori pratiche e benchmark per portare le prestazioni delle reti di distribuzione in aree come le operation, l'efficienza e la sicurezza a livelli best-in-class, introducendo anche una roadmap tecnologica finalizzata alla digitalizzazione delle reti di distribuzione e a migliorare l'efficienza energetica al servizio dei clienti“.



Nel giorno in cui Bernstein ha confermato la valutazione “outperform” alzando il target price a 5,5 euro dal precedente 5,3 euro, il titolo sul listino milanese arretra dello 0,29% a 4,11 euro.