Enel: diventa maggiore operatore servizi demand response in Giappone

Daniela La Cava 8 febbraio 2018 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Enel X, la nuova società di servizi energetici innovativi del Gruppo Enel, si è aggiudicata, tramite la controllata statunitense di servizi di demand response EnerNOC, la fornitura di 165 MW di risorse per la gestione della domanda in Giappone, a seguito della gara per riserve di bilanciamento indetta da un gruppo di utility giapponesi. Lo comunica il gruppo energetico sottolineando che "con questa aggiudicazione il gruppo arriva a quasi triplicare il proprio impianto virtuale sul mercato giapponese, passando da 60 a circa 165 MW, pari a una quota di mercato del 17%, a partire da luglio 2018 quando i nuovi programmi saranno operativi".