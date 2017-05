Enel cresce nel settore delle rinnovabili in Spagna

Daniela La Cava 18 maggio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Enel ha annunciato che, attraverso la società per le rinnovabili Enel Green Power España della controllata spagnola Endesa, si è aggiudicata 540 MW di capacità eolica in Spagna a seguito della gara odierna per 2.000 MW di energia da fonti rinnovabili. La gara è stata lanciata dal governo spagnolo per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di coprire il 20% del consumo energetico tramite fonti rinnovabili entro il 2020.

Il gruppo Enel investirà circa 600 milioni di euro nella costruzione della capacità eolica, nel quadro degli

investimenti previsti dall'attuale piano strategico. Gli impianti, che dovrebbero entrare in esercizio entro il 2019, venderanno l’energia prodotta sul mercato elettrico all’ingrosso in Spagna, con incentivi del Governo spagnolo, in termini di capacity payments annui, per garantire un rendimento costante sui 25 anni di vita degli impianti.

I parchi eolici saranno situati nelle regioni di Aragona, Andalusia, Castiglia e León e Galizia, aree caratterizzate da importanti risorse eoliche e una volta in funzione, genereranno circa 1.750 GWh all'anno, evitando l'immissione in atmosfera di circa 1.050.000 tonnellate di CO2.