Enel: conclusa acquisizione 21% di Ufinet International

Daniela La Cava 4 luglio 2018 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Enel ha concluso l’acquisizione del 21% del capitale di una NewCo che detiene Ufinet International, operatore wholesale di reti in fibra ottica leader in America Latina. Il gruppo energetico italiano, tramite Enel X International ha finalizzato l’acquisizione da una holding controllata da Sixth Cinven Fund (fondo gestito dalla società di private equity internazionale Cinven), a fronte di un investimento di 150 milioni di euro.Come annunciato lo scorso 25 giugno, in base agli accordi tra le parti, con il closing dell’operazione Enel X International ha un'opzione call per acquisire la partecipazione di Sixth Cinven Fund, che potrà esercitare tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, a fronte di un investimento aggiuntivo compreso fra 1.320 milioni di euro e 2.100 milioni e definito sulla base di determinati indicatori di performance.Enel X International e Sixth Cinven Fund detengono il controllo congiunto di Ufinet International, ciascuno esercitando il 50% dei diritti di voto nell’assemblea degli azionisti della NewCo.