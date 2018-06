Enel: chiusa con successo Opa su Eletropaulo, adesioni pari al 73,4%

Daniela La Cava 5 giugno 2018 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Enel Brasil Investimentos Sudeste, società controllata da Enel, ha ricevuto conferma che la propria Offerta pubblica volontaria (Opa) per l’acquisto dell’intero capitale di Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (Eletopaulo) si è chiusa con successo, a seguito dell’adesione di 122.799.289 azioni, pari al 73,4% del capitale della società. Lo rende noto il gruppo italiano guidato da Francesco Starace in un comunicato.In base alla normativa della Borsa brasiliana, spiega la società, l’operazione sarà perfezionata giovedì prossimo, con il pagamento del corrispettivo e il trasferimento delle azioni. A partire da tale data gli azionisti di Eletropaulo avranno tempo fino al successivo 4 luglio per vendere le azioni residue a Enel Sudeste per il medesimo corrispettivo previsto per l’offerta (45,22 reais brasiliani per azione).L’investimento complessivo di Enel Sudeste in base ai risultati dell’offerta ammonta a circa 5.553 milioni di reais brasiliani, pari a circa 1.269 milioni di euro al cambio corrente. A tale importo si aggiunge il corrispettivo che sarà richiesto per l’acquisto delle ulteriori azioni di Eletropaulo consegnate entro il prossimo 4 luglio, secondo quanto sopra indicato, nonché l’importo che sarà necessario a supportare l’impegno di Enel Sudeste a sottoscrivere la propria quota, nonché l’eventuale inoptato, di un successivo aumento di capitale di Eletropaulo per almeno 1.500 milioni di reais brasiliani (circa 343 milioni di euro al cambio corrente).