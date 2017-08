Enel: avviata produzione del parco eolico Delfina in Brasile

Daniela La Cava 30 agosto 2017 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili brasiliana Enel Green Power Brasil Participações ("EGPB"), ha annunciato di avere avviato la produzione del parco eolico Delfina, che ha una capacità installata totale di 180 MW. L’impianto è situato nella municipalità di Campo Formoso, nello stato nordorientale di Bahia, in Brasile. Per la costruzione di Delfina, il gruppo energetico ha investito circa 400 milioni di dollari che rientrano nel piano strategico di investimenti dell’azienda, e saranno finanziati in parte da fondi propri, oltre che attraverso un finanziamento della Banca di sviluppo brasiliana.