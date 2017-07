Enel, avviata produzione del parco eolico Cristalandia in Brasile

Valeria Panigada 24 luglio 2017 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la sua controllata brasiliana per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações, ha avviato la produzione del parco eolico Cristalandia, che ha una capacità installata totale di 90 MW. L’impianto si trova nei comuni di Brumado, Rio de Contas e Dom Basilio, nello stato di Bahia, nel nord-est del Paese. Il gruppo ha investito circa 190 milioni di dollari nella costruzione del parco eolico, aggiudicato attraverso la gara pubblica per le energie rinnovabili nell’aprile del 2015. Il parco eolico è supportato da un accordo di fornitura ventennale, con una gruppo di aziende brasiliane di distribuzione di elettricità. Il parco eolico è in grado di generare circa 350 GWh l’anno, pari al consumo annuale di energia di più di 170mila famiglie brasiliane.