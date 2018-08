Enel: avviata costruzione impianto solare in Zambia

Daniela La Cava 22 agosto 2018 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Enel Green Power (EGP), la divisione globale per le energie rinnovabili di Enel, ha avviato i lavori di costruzione di Ngonye, un impianto solare fotovoltaico da 34 MW che a regime dovrebbe produrre circa 70 GWh all’anno. L’impianto – il primo del Gruppo nello Zambia – si trova nella Lusaka South Multi-Facility Economic Zone, nella parte meridionale del paese. Enel investirà circa 40 milioni di dollari statunitensi nella costruzione di Ngonye, in parte finanziata mediante un accordo siglato con la Industrial Development Corporation (IDC) dello Zambia.L’energia generata dall’impianto, che dovrebbe entrare in servizio nel primo trimestre del 2019, verrà commercializzata tramite un accordo di fornitura energetica di 25 anni siglato con Zesco, l’utility pubblica zambiana.