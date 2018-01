Enel: avviata costruzione di un parco eolico in Messico, investimento da 120 mln dollari

Valeria Panigada 18 gennaio 2018 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power México (“EGPM”), ha avviato i lavori di costruzione del parco eolico di Salitrillos (93 MW), il primo impianto Enel nello stato nordorientale messicano di Tamaulipas. L’investimento complessivo per i lavori di costruzione ammonta a circa 120 milioni di dollari, in linea con l’attuale piano strategico della società. “L’avvio della costruzione del parco eolico di Salitrillos rafforza la nostra leadership sul mercato messicano, consentendoci l’ingresso in un nuovo stato, strategico e ricco di risorse eoliche” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel.L’entrata in esercizio di Salitrillos è prevista entro il 2019. Una volta a regime, l'impianto eolico avrà la capacità di generare circa 400 GWh all'anno. L’energia elettrica prodotta dal parco eolico verrà venduta nel quadro di contratti di durata pari a 15 e 20 anni.