Enel, avviata analisi per possibile riorganizzazione societaria in Cile

Enel e la sua controllata in Cile hanno deciso di avviare un'analisi per una possibile riorganizzazione del gruppo nel Paese sudamericano. La proposta di riorganizzazione prevede due fasi: l'integrazione in Enel Chile degli asset rinnovabili cileni posseduti da Enel Green Power Latin America, e il lancio da parte di Enel Chile di un'offerta pubblica di acquisto e di scambio (Opas) sulle azioni della controllata Enel Generacion Chile detenute da soci di minoranza, così da aumentare la partecipazione ad oltre il 75% dall'attuale 60%. A questo proposito, Enel Chile dovrà effettuare un aumento di capitale e la controllata Enel Generacion Chile dovrà modificare il proprio statuto sociale che attualmente non permette a un singolo azionista di possedere più del 65% del capitale.