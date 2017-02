Enel: al via produzione due impianti fotovoltaici in Sudafrica

Titta Ferraro 6 febbraio 2017 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Al via due nuovi impianti fotovoltaici targati Enel. Attraverso la controllata per le energie rinnovabili Enel Green Power RSA, il gruppo energetico italiano ha avviato la produzione di due impianti fotovoltaici Adams e Pulida (di 82,5 MW ciascuno), rispettivamente nelle province di Northern Cape e di Free State in Sudafrica. Adams e Pulida insieme sono in grado di produrre 318 GWh l'anno, pari al consumo annuo di circa 100mila famiglie sudafricane, evitando l'immissione in atmosfera di oltre 290mila tonnellate di CO2 l’anno.



“I due nuovi impianti solari di Enel Green Power RSA sono stati completati prima del previsto, nel rispetto dei più elevati standard di qualità e sicurezza e in linea con il nostro impegno a favore dello sviluppo sociale ed economico del Paese – ha dichiarato William Price, Country Manager di Enel in Sudafrica - Insieme ai nostri partner locali, gli impianti rinnovabili di Enel Green Power RSA stanno già dando un significativo contributo all’economia sudafricana, e queste due nuove centrali solari valorizzeranno ulteriormente il nostro impegno”.



In Sudafrica EGP RSA possiede e gestisce attualmente altri tre impianti fotovoltaici: Paleisheuwel (82,5 MW), situato nella provincia di Western Cape, Tom Burke (66 MW) nella provincia di Limpopo e Upington (10 MW), nella provincia di Northern Cape.