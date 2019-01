Enel: al via la costruzione negli Usa di maxi parco eolico, investimento da 600 mln dollari

Valeria Panigada 7 gennaio 2019 - 07:56

Enel, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato la costruzione del parco eolico di High Lonesome, situato nelle contee di Upton e Crockett, in Texas. Una volta completato, High Lonesome sarà il più grande parco eolico del portafoglio globale di rinnovabili di Enel con una capacità di circa 450 MW. La costruzione del parco eolico richiederà un investimento di circa 600 milioni di dollari, in linea con quanto previsto nel piano strategico 2019-2021 di Enel. L’impianto è attualmente finanziato con risorse proprie del gruppo e si prevede che entri in esercizio entro la fine del 2019. Una volta a regime, High Lonesome sarà in grado di generare circa 1,7 TWh all'anno, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 1,1 milioni di tonnellate di Co2 l’anno.