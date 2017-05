Enel: al via attività parco eolico in Sudafrica

Titta Ferraro 3 maggio 2017 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata Enel Green Power RSA, ha avviato le attività del parco eolico Gibson Bay da 111 MW a Kouga, nella provincia di Eastern Cape, in Sudafrica. Gibson Bay è in grado di produrre circa 420 GWh l’anno, pari alla domanda energetica di circa 131mila famiglie sudafricane, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 383mila di tonnellate di CO2 l’anno.



“Gibson Bay è il nostro secondo parco eolico che entra in servizio in Sudafrica, dopo Nojoli, a ulteriore dimostrazione del nostro impegno per un futuro energetico a bassa intensità di carbone”, ha commentato William Price, Country Manager per il Sudafrica di Enel, aggiungendo: “Lo sviluppo di energie rinnovabili offre al Sudafrica l’opportunità di diventare un importante operatore mondiale in questo settore in espansione, considerando che gli investimenti nelle rinnovabili offrono buone opportunità di occupazione e nuove competenze al Paese. Siamo fieri di poter offrire il nostro consistente portafoglio di generazione da fonti rinnovabili al Paese”.