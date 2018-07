Enel acquista ulteriore 19,9% in Eletropaulo, raggiunta quota del 93,3%

Daniela La Cava 17 luglio 2018 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Enel, tramite la controllata brasiliana Enel Sudeste, ha acquistato un ulteriore 19,9% del capitale di Eletropaulo durante i 30 giorni successivi alla conclusione dell’Opa volontaria, portando così la sua partecipazione complessiva al 93,3% del capitale del gruppo brasiliano dal precedente 73,4% Lo si apprende in un comunicato di Enel nel quale viene indicato che il corrispettivo per l’acquisto di tale partecipazione complessiva ammonta a circa 7.069 milioni di reais brasiliani (circa 1.571 milioni di euro). "Al corrispettivo sopra indicato - si legge nella nota del gruppo italiano - si aggiunge l’impegno di Enel Sudeste a sottoscrivere un prossimo aumento del capitale di Eletropaulo per almeno 1.500 milioni di reais (circa 333 milioni di euro), di cui 900 milioni di reais (circa 200 milioni di euro) già versati in conto futuro aumento di capitale".