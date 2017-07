Enel: accordo con Seedstars per individuare start-up nel settore accesso energia in Africa

Titta Ferraro 10 luglio 2017 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

Enel, tramite la propria divisione per le rinnovabili Enel Green Power, ha siglato un accordo di cooperazione con la società svizzera Seedstars World SA per il lancio dell’Africa Energy Track, un concorso per individuare start-up innovative nel settore dell'accesso all'energia elettrica in Africa che si inserisce nel quadro della competizione per start-up di Seedstars World. L’obiettivo del progetto è di promuovere tecnologie e imprenditoria nelle aree rurali subsahariane, con l’introduzione di soluzioni energetiche innovative incentrate sulla mobilità elettrica, l’accumulo energetico, la generazione distribuita e l'efficienza energetica, contribuendo così agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - SDGs), e in particolare l’SDG7, che mira a garantire a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili e sostenibili."Le competenze e i programmi di Seedstars si sposano con l'impegno di Enel nell’aprirsi a nuove start-up pionieristiche per cercare soluzioni innovative alle sfide energetiche e di sostenibilità", spiega Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. "Attraverso questa partnership, Enel ha l'opportunità di accedere alle aziende più innovative, promuovendo la ricerca di nuovi, innovativi modelli di business che favoriscano lo sviluppo socioeconomico nell'Africa rurale".