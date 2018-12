Enel X, attivata prima colonnina di ricarica veloce in autostrada

Daniela La Cava 18 dicembre 2018 - 16:01

MILANO

La mobilità elettrica arriva in autostrada. Enel X ha installato e attivato presso l’area di servizio Q8 di Rho Sud, la prima stazione di ricarica lungo il tratto autostradale. Un accordo che permette di muoversi in elettrico tra Torino e Milano senza dover deviare e uscire per effettuare la ricarica del veicolo, modificando il proprio viaggio.