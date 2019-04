Enel Green Power, contratto preliminare con Plc Power per acquistare due progetti eolici

Valeria Panigada 18 aprile 2019 - 08:22

Enel Green Power ha firmato un contratto preliminare con Plc Power per acquistare due progetti eolici in Italia. In particolare, il contratto riguarda il 67% di C&C Castelvetere e il 100% di C&C Uno Energy. Si tratta di due progetti eolici da realizzarsi nella provincia di Benevento, rispettivamente nel comune di Castelvetere in Val Fortone, con potenza di 13,2 MW, e l'altro nei comuni di Baselice, Molinara e Foiano di Val Fortone con potenza pari a 36 MW. La cessione è soggetta ad alcune condizioni sospensive, ma in caso di perfezionamento, ha un valore complessivo di 4 milioni.