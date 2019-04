Enel Green Power connette alla rete il suo primo impianto nello Zambia

Daniela La Cava 29 aprile 2019 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Enel Green Power, la business line globale del Gruppo Enel specializzata in energie rinnovabili, ha avviato le operazioni del parco solare fotovoltaico di Ngonye da 34 MW1, il primo impianto del Gruppo nello Zambia. L’impianto, che si trova nella Lusaka South Multi-Facility Economic Zone nell’area meridionale del Paese, fa parte del programma Scaling Solar della Banca Mondiale, attuato dalla Industrial Development Corporation (IDC) dello Zambia. Nel giugno 2016 IDC ha aggiudicato a EGP il diritto di sviluppare, finanziare, costruire, possedere e gestire l’impianto. L’investimento per la costruzione dell’impianto, si legge in una nota di Enel, ammonta a circa 40 milioni di dollari, in parte finanziati mediante un accordo siglato con l’IDC dello Zambia.“Con la connessione alla rete di Ngonye nello Zambia, riconfermiamo il nostro impegno nell’aiutare il Paese a valorizzare la sua enorme ricchezza di fonti rinnovabili, che offre grandi opportunità di crescita”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power.