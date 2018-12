Enel Green Power, al via costruzione nuovo parco eolico in Messico

Daniela La Cava 11 dicembre 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Enel, tramite la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Mexico, ha annunciato l'avvio dei lavori di costruzione del parco eolico Dolores (244 MW) nella municipalità di China. L’impianto, che è il primo che Enel costruisce nello Stato di Nuevo León, richiederà un investimento complessivo di circa 280 milioni di dollari statunitensi, in linea con il piano strategico della società. Si prevede che il parco eolico Dolores entrerà in servizio nella prima metà del 2020.