Enel Green Power Espana: avviata costruzione di 3 nuovi impianti fotovoltaici in Spagna

Daniela La Cava 28 novembre 2018 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Enel Green Power España, divisione per le rinnovabili di Endesa, ha avviato i lavori di costruzione di tre parchi solari per una capacità totale di circa 127 MW nelle municipalità di Casas de Don Pedro e Talarrubias, i primi della società nella provincia di Badajoz, nell’Estremadura spagnola. I tre impianti fotovoltaici, Navalvillar, Valdecaballero e Castilblanco, avranno una capacità installata di oltre 42 MW ciascuno e richiederanno un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. “Questi tre impianti rafforzano ulteriormente la nostra presenza in Spagna, dove abbiamo avviato la costruzione di dieci nuovi impianti rinnovabili negli ultimi due mesi”, ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la divisione Global Renewable Energy di Enel.