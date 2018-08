Enel: Blackrock torna sopra il 5% (Consob)

Daniela La Cava 22 agosto 2018 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Blackrock incrementa la propria partecipazione nel capitale di Enel, portandola dal 4,979% al 5,078% (indiretta, in regime di gestione non discrezionale del risparmio). È quanto si apprende dalle comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti delle società quotate in cui viene indicata come data dell'operazione lo scorso 20 agosto.