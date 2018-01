Enav stringe accordo con Iata per sviluppo spazio aereo dell'Italia

Valeria Panigada 25 gennaio 2018 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Enav, il fornitore italiano di servizi di navigazione aerea, e l'International Air Transport Association (Iata) hanno stretto un accodo di collaborazione per sviluppare e attuare una strategia dello spazio aereo per l'Italia. "L'iniziativa - spiegano le due società in un comunicato congiunto - mira a sostenere la crescita economica e la competitività del settore aeronautico italiano, con ricadute benefiche sul pubblico dei viaggiatori e sulla comunità aeronautica". In particolare, si parla di sicurezza, riduzione dei costi, emissioni di Co2, ritardi, modernizzazione della rete aerea.La domanda di aviazione in Italia è destinata a crescere fino a 173 milioni di passeggeri all'anno entro il 2036. Il trasporto aereo contribuisce per 42,4 miliardi di euro al Pil italiano e supporta quasi 600.000 posti di lavoro. Enav e Iata prevedono che la modernizzazione dello spazio aereo creerà vantaggi significativi, generando un aumento del Pil annuale di 27 miliardi di euro e 95.000 posti di lavoro.